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Госдума отменила возрастной предел для службы по контракту

Госдума отменила возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Государственная Дума в трех чтениях приняла законопроект, отменяющий возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Авторы инициативы выступили с предложением внести коррективы в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По мнению депутатов, изменения в законе позволят привлекать на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей. Речь идет в том числе и о тех профессиях, которые связаны с медицинским обеспечением, инженерным, техническим обслуживанием, связью и т. д.

О внесении законопроекта в ГД стало известно в пятницу, 20 мая. В пояснительной записке отмечалось, что для применения высокоточного оружия и эксплуатации военной техники необходимы высококвалифицированные специалисты, которыми становятся к 40–45 годам. При этом сегодня первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

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Варвара Кошечкина
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