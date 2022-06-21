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Россиянам назвали стоимость летнего отдыха в Крыму по сниженным ценам

АТОР: тур на 10 ночей «все включено» в Партенит обойдется от 50 тысяч рублей на двоих

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российским туристам напомнили, что в конце июня — начале июля в Крыму еще можно найти туры по сниженным ценам. Бюджетные варианты отдыха назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты предупредили, что период снижения цен, который наблюдался на полуострове в начале летнего сезона, постепенно заканчивается, так как туристы начинают бронировать отели «в расчете на то, чтобы добираться на авто». Тем не менее во многих объектах размещения еще действуют спецпредложения и скидки. Например, тур на 10 ночей в отель Партенита с заездом 29 июня и питанием «все включено» обойдется от 50 тысяч рублей на двоих, при этом дети до 16 лет могут поехать бесплатно.

Аналогичный тур в Береговом (семь километров от Феодосии) будет стоить чуть дороже — от 52,9 тысячи рублей на двоих. В Алуште туристы могут отдохнуть по цене от 57 тысячи рублей, в курортном отеле Мисхора — от 81,2 тысячи рублей на двоих (66,2 тысячи рублей с завтраками).

Путешественники, предпочитающие отдых уровня «комфорт», могут найти тур на 10 дней в отель Алушты от 96,9 тысячи рублей на двоих с завтраками (от 110 тысячи рублей с полным пансионом). Размещение в санатории Форосского парка «все включено» обойдется от 242,9 тысячи рублей (или от 184,9 тысячи рублей на базе завтраков).

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Крыму снизились на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, туристы не едут на полуостров из-за того, что туда трудно добраться.

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Дарья Рыбак
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