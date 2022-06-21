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Крокодил набросился на мужчину на глазах у друзей и съел его

Metro: в Индонезии крокодил убил и съел 37-летнего мужчину на глазах его родных

Фото: Shutterstock

На берегу реки Лоп в Индонезии крокодил набросился на мужчину и утащил его под воду и убил. Об этом сообщает Metro.

Нападение случилось во вторник, 14 июня, в провинции Восточный Калимантан. Рептилия схватила 37-летнего мужчину по имени Камаруддин на глазах у его друзей и родных и сразу утащила в воду. Родственники тут же бросились к реке, чтобы попытаться спасти индонезийца, но не смогли найти ни его, ни хищника.

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Наполовину съеденное тело Камаруддина было найдено только поздно вечером на следующий день. «Его обнаружили родственники, которые вели самостоятельные поиски. Это случилось в среду, 15 июня, около 23:30 по местному времени. Тело передали семье для захоронения», — заявил глава регионального Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Жителей района, где произошло нападение, предупредили о том, что им необходимо соблюдать особую бдительность, находясь на берегу реки Лоп.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дандели туристам и паломникам запретили купаться в реке Кали из-за участившихся нападений крокодилов. С начала года рептилии убили троих человек, находившихся у воды.

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Никита Савин
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