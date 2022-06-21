Крокодил набросился на мужчину на глазах у друзей и съел его

Metro: в Индонезии крокодил убил и съел 37-летнего мужчину на глазах его родных

На берегу реки Лоп в Индонезии крокодил набросился на мужчину и утащил его под воду и убил. Об этом сообщает Metro.

Нападение случилось во вторник, 14 июня, в провинции Восточный Калимантан. Рептилия схватила 37-летнего мужчину по имени Камаруддин на глазах у его друзей и родных и сразу утащила в воду. Родственники тут же бросились к реке, чтобы попытаться спасти индонезийца, но не смогли найти ни его, ни хищника.

Наполовину съеденное тело Камаруддина было найдено только поздно вечером на следующий день. «Его обнаружили родственники, которые вели самостоятельные поиски. Это случилось в среду, 15 июня, около 23:30 по местному времени. Тело передали семье для захоронения», — заявил глава регионального Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Жителей района, где произошло нападение, предупредили о том, что им необходимо соблюдать особую бдительность, находясь на берегу реки Лоп.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дандели туристам и паломникам запретили купаться в реке Кали из-за участившихся нападений крокодилов. С начала года рептилии убили троих человек, находившихся у воды.