Паломникам запретили молиться у реки из-за кровожадных крокодилов

Daily Star: в индийском штате Карнатака крокодилы из реки Кали убили трех человек

В индийском городе Дандели, штат Карнатака, туристам и паломникам запретили купаться в реке Кали из-за участившихся нападений крокодилов и создали специальные знаки. Об этом сообщает Daily Star.

Обеспокоенность местных властей связана с тем, что с начала 2022 года крокодилы убили уже трех человек в районе. Поскольку берега реки Кали в Дандели привлекают туристов и верующих, которые нередко приходят туда молиться, рядом с водой установили предупреждающие знаки.

На знаках изобразили то, чем лучше не заниматься на берегу реки, чтобы не привлекать внимание кровожадных рептилий. Серия изображений предупреждает, что нельзя плавать в реке, кормить крокодилов, появляться у воды в ночное время и дразнить рептилий. Также не рекомендуется не подходить к реке с маленькими детьми.

Однако предупреждения подействовали не на всех. Многие прихожане расположенного рядом с рекой храма по-прежнему совершают обряды на берегу и заходят в кишащую крокодилами воду.

Ранее сообщалось, что житель малайзийского города Кучинг сумал в одиночку спаслись от крокодила. Нападение произошло, когда 54-летний Бори Джали ремонтировал фасад своего дома, расположенного на берегу реки.