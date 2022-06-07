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Мужчина голыми руками отбился от напавшего на него крокодила

TRP: малаец принялся бить по голове набросившегося на него молодого крокодила и спасся

Фото: Globallookpress.com

Житель малайзийского города Кучинг сумал в одиночку спастись от крокодила. Об этом сообщает TRP.

Нападение произошло, когда 54-летний Бори Джали ремонтировал фасад своего дома, расположенного на берегу реки. Неожиданно на него набросился молодой крокодил. Чтобы спастись, малаец принялся бить его по голове. После нескольких оплеух рептилия разжала челюсти и скрылась.

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Сцена разворачивалась на глазах у жены Джали, затем на место происшествия прибежала их 25-летняя дочь. «Я услышала, что мать кричит: "Эй, на твоего отца напал крокодил!"» — рассказала девушка. Но помощь не потребовалась: мужчина отбился от хищника голыми руками.

В результате нападения пострадавший получил раны на торсе. Ему оказали медицинскую помощь в близлежащей клинике.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Одиша (Орисса) десять минут голыми руками боролся с напавшим на него крокодилом. В конце концов он ударил рептилию по глазам и лбу и заставил ее ослабить хватку.

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Алиса Дмитриева
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