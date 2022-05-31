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Подросток голыми руками отбился от напавшего на него двухметрового крокодила

NDTV: в Индии подросток ударил напавшего на него крокодила по лбу и спасся

Фото: Avinash Uppuluri / Unsplash

Житель индийского штата Одиша (Орисса) десять минут голыми руками боролся с напавшим на него крокодилом. Об этом сообщает NDTV.

14-летний Ом Пракаш Саху купался в реке вместе с друзьями, когда к нему неожиданно подобрался двухметровый крокодил. Рептилия схватила его и попыталась утащить, но подросток отчаянно сопротивлялся. В конце концов, он ударил крокодила по глазам и лбу и заставил его ослабить хватку. Благодаря этому, ему удалось отбиться от хищника и спастись.

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Подростка госпитализировали в больницу Кендрапары, затем перевели в медицинский колледж и больницу в городе Катака. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мужчина выжил после нападения трехметрового крокодила. Он отбился от напавшего на него хищника, однако получил травмы руки и ноги.

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Алиса Дмитриева
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