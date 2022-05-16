Мотоциклист отбился от напавшего на него трехметрового крокодила и выжил

Northern Beacher Review: в Квинсленде трехметровый крокодил набросился на мужчину

В австралийском штате Квинсленд мужчина выжил после нападения трехметрового крокодила. Об этом сообщает Northern Beacher Review.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 мая, когда мужчина в возрасте около 40 лет отправился с компанией на экскурсию на мотоциклах и решил искупаться в ущелье. Во время купания на него неожиданно набросился крокодил, который, как утверждает пострадавший, был примерно два-три метра в длину.

Мотоциклист отбился от напавшего на него хищника, однако получил травмы руки и ноги. Товарищи довезли его до ближайшей взлетно-посадочной полосы и вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в больницу на вертолете. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Суперинтендант северо-западного округа службы скорой помощи Квинсленда Брэд Харди заявил, что в районе, где произошел инцидент, есть большая популяция пресноводных крокодилов. «Обычно они довольно робкие, но становятся агрессивными, когда их застают врасплох», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что житель Белиза, которого крокодил схватил за голову в море, сумел доплыть до берега, отбился и выжил. Уже на берегу агрессивная рептилия еще раз укусила мужчину за руку и уползла обратно в воду.