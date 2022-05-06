Мужчина отбился от схватившего его за голову трехметрового крокодила и выжил

Metro: Джошуа Янг из Белиза сумел отбиться от крокодила в море и выжил

Житель Белиза, которого крокодил схватил за голову в море, сумел доплыть до берега, отбился и выжил. Об этом сообщает Metro.

28-летний Джошуа Янг занимался подводной охотой у побережья острова Кей-Колкер и неожиданно почувствовал толчок. «Я подумал, что в меня врезался кто-то на каноэ, но когда поднял голову над водой, ничего не увидел. Я снова опустился в воду, и в этот момент что-то вцепилось мне в голову», — рассказал он.

Оказалось, что мужчина стал жертвой нападения трехметрового крокодила. Ударить рептилию гарпуном для подводной охоты не получилось из-за его длины. Тогда Янг начал грести к берегу, сражаясь с крокодилом. Только выбравшись на берег, он смог освободиться от его смертельной хватки.

Уже на берегу агрессивная рептилия еще раз укусила Янга за руку и уползла обратно в воду. В итоге рыбак получил серьезные рваные раны головы и переломы всех десяти пальцев на руках. Янгу хватило сил, чтобы поймать такси и попросить отвезти его в ближайшую больницу. После этого он потерял сознание.

Водителю пришлось на руках нести израненного мужчину в приемный покой. Медики вызвали на Кей-Колкер санитарный вертолет, который доставил Янга в город Белиз, где за него сразу же взялись хирурги. Во время операции из-за большой кровопотери произошла остановка сердца, однако мужчину удалось реанимировать.

Сейчас жизни Янга ничего не угрожает, хотя рука все еще не восстановилась полностью. Он говорит, что с тех пор еще не был на море, и боится, что полученные физические и психологические травмы не позволят ему дальше подрабатывать инструктором по серфингу. Родные и друзья Янга начали сбор средств, чтобы оплатить его счета за лечение.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на женщину и едва не лишил ее ноги. После инцидента агрессивную рептилию застрелили.