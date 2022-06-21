Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стартовал крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» стартовал в Тульской области

Фото: Пресс-служба фестиваля «Дикая Мята»

В Тульской области стартовал крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первые дни фестиваль посетили более 20 000 гостей. Всего на пяти сценах состоялось свыше 100 концертов разных музыкальных жанров, включая рок, хип-хоп и альтернативу.

Последние три дня события предлагают насыщенную музыкальную программу. Так, с 24 по 26 июня зрители увидят концерты Дельфина, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоху МС и других музыкантов в жанрах от инди до электроники.

«Все сложилось! После перерыва мы наконец встретились с нашими зрителями, и это было потрясающе! — рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин — Конечно два года пандемии дали о себе знать — работа на входной группе была невероятно сложной <...> Но, к счастью, это оказалось единственной ложкой дегтя! Честно сказать, я уже отвык видеть одновременно столько светлых, открытых, улыбчивых лиц. Невероятно красивые сцены, прекрасные артисты, кино, театры, вкусная еда. Короче, старт удался!».

Впервые в российской фестивальной истории «Дикая Мята» продлится десять концертных дней. В будни, помимо выступлений артистов, зрителей ждут лекции, кинопоказы и другие развлечения.

Билеты на фестиваль и другие подробности можно найти на сайте.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Шольц ответил на критику Украины из-за задержек в поставках оружия
Джессика Симпсон показала лицо без макияжа и удивила фанатов
Мазепин подал в суд на американскую команду «Формулы-1»
В США оценили китайскую копию российского истребителя
Исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России
В видео поцелуя Собчак и Ивлеевой нашли гей-пропаганду
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость туров в страны Латинской Америки
Российский пенсионер отбился от разъяренного медведя ножом для грибов
Посол Италии покинул МИД России без комментариев
Мишустин рассказал о долге нынешнего и будущих поколений россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.