Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» стартовал в Тульской области

В Тульской области стартовал крупнейший музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первые дни фестиваль посетили более 20 000 гостей. Всего на пяти сценах состоялось свыше 100 концертов разных музыкальных жанров, включая рок, хип-хоп и альтернативу.

Последние три дня события предлагают насыщенную музыкальную программу. Так, с 24 по 26 июня зрители увидят концерты Дельфина, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоху МС и других музыкантов в жанрах от инди до электроники.

«Все сложилось! После перерыва мы наконец встретились с нашими зрителями, и это было потрясающе! — рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин — Конечно два года пандемии дали о себе знать — работа на входной группе была невероятно сложной <...> Но, к счастью, это оказалось единственной ложкой дегтя! Честно сказать, я уже отвык видеть одновременно столько светлых, открытых, улыбчивых лиц. Невероятно красивые сцены, прекрасные артисты, кино, театры, вкусная еда. Короче, старт удался!».

Впервые в российской фестивальной истории «Дикая Мята» продлится десять концертных дней. В будни, помимо выступлений артистов, зрителей ждут лекции, кинопоказы и другие развлечения.

Билеты на фестиваль и другие подробности можно найти на сайте.

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