Экс-президент Молдавии Додон предсказал антиправительственные протесты в стране

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предсказал будущие антиправительственные протесты. Об этом сообщает РИА Новости.

Додон выразил уверенность в предстоящих акциях, поскольку «жизнь в стране лишь ухудшается». Осложнение ситуации он связывает с результатами досрочных парламентских выборов в 2021 году, по итогам которых победила президентская либеральная партия «Действие и солидарность».

«Вопрос в том, как это исправить: сами власти это не поймут, на мнение со стороны они не обращают внимания, у людей остаются только протесты», — заключил он. Неважно, кто организует митинг, отметил политик, главное, чтобы население смогло высказать свою позицию.

Бывший глава страны также считает, что действующую власть следует заменить профессионалами, поскольку она не справляется с решением проблем.

Антикоррупционная прокуратура задержала экс-президента Молдавии 24 мая. Его подозревают в государственной измене и инкриминируют коррупционные преступления. 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток.