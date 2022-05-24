Экс-президента Молдавии заподозрили в предательстве родины

Прокуратура начала обыски в доме экс-лидера Молдавии Додона по делу о предательстве родины

Антикоррупционная прокуратура Молдавии совместно со Службой информации и безопасности начала обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщила глава пресс-службы генеральной прокуратуры Марианна Керпеек, передает РИА Новости.

Бывший лидер государства подозревается в предательстве родины, пассивной коррупции и незаконном обогащении. Его также заподозрили в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», — указала Керпеек.

19 мая Генеральная прокуратура Молдавии завела уголовное дело на бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона, из-за видеозаписей, обнародованных летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На кадрах заснята встреча экс-лидера с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года, последний передал Додону пакет, в котором, судя по разговору, находится крупная сумма денег.

В момент опубликования видео Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, так как «в ходе проверки не выявила элементов преступления». 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила это решение, а также постановление суда, отказавшего в возбуждении дело против Додона в 2019 году.