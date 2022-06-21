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Перечислены секретные условия для евроинтеграции Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон перечислил секретные условия ЕС для евроинтеграции страны

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-президент Молдавии Игорь Додон перечислил секретные условия для предоставления стране статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам бывшего главы государства, евроинтеграция потребует дать иностранцам возможность покупать в Молдавии сельскохозяйственные земли. Помимо этого, страну вынудят ликвидировать некоторые районы.

«Пусть обнародуют решения, а потом мы решим, нужен нам этот статус кандидата или нет», — прокомментировал он тайные условия.

Додон уверен, что действующая власть использует сближение с европейской организацией для собственного пиара в преддверии парламентских выборов. Тем не менее политик намекнул на долгий срок рассмотрения заявки, сказав, что Турция находится в статусе кандидата в ЕС уже 30 лет.

20 июня глава политического органа ЕС Шарль Мишель предложил предоставить статус кандидата на вступление Украине и Молдове на предстоящем саммите Евросоюза.

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Анастасия Заикина
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