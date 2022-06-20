Глава Евросовета рассказал о повестке июньского саммита ЕС

Глава Евросовета Мишель: главной темой саммита ЕС станет статус кандидата для Украины

Украинский кризис станет главной темой саммита Евросоюза, который будет проходить с 23 по 24 июня. Помимо этого, Евросовет призывает европейских лидеров к положительному решению касательно статуса кандидата на вступление для Украины и Молдавии. О повестке мероприятия рассказал глава политического органа ЕС Шарль Мишель, письмо которого опубликовала пресс-служба Евросовета.

«Настало время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в рамках ЕС. Я приглашаю вас предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы будем продолжать оказывать Украине значительную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку», — говорится в сообщении главы органа, приуроченном к началу июньского саммита.

Мишель добавил, что другими темами для обсуждения станут усилия международного сообщества в отношении экспорта украинского зерна.

Ранее стало известно, что Европейский союз готовится выделить Украине пакет финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро. В рамках финансовой помощи Киеву ЕС выделит несколько «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». При этом выплаты по процентам покроет бюджет Евросоюза.