Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Евросовета рассказал о повестке июньского саммита ЕС

Глава Евросовета Мишель: главной темой саммита ЕС станет статус кандидата для Украины
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Украинский кризис станет главной темой саммита Евросоюза, который будет проходить с 23 по 24 июня. Помимо этого, Евросовет призывает европейских лидеров к положительному решению касательно статуса кандидата на вступление для Украины и Молдавии. О повестке мероприятия рассказал глава политического органа ЕС Шарль Мишель, письмо которого опубликовала пресс-служба Евросовета.

«Настало время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в рамках ЕС. Я приглашаю вас предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы будем продолжать оказывать Украине значительную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку», — говорится в сообщении главы органа, приуроченном к началу июньского саммита.

Мишель добавил, что другими темами для обсуждения станут усилия международного сообщества в отношении экспорта украинского зерна.

Ранее стало известно, что Европейский союз готовится выделить Украине пакет финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро. В рамках финансовой помощи Киеву ЕС выделит несколько «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». При этом выплаты по процентам покроет бюджет Евросоюза.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России
Пьяный житель Ставрополья напал с ножом на прохожих из-за белой горячки
Раскрыта стоимость самого дешевого дома в аренду в Подмосковье
Раскрыто местонахождение внука Пугачевой
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили
Глава Евросовета рассказал о повестке июньского саммита ЕС
Дизайнер назвала лучшую одежду для захоронения умерших
В России заявили о возможности введения дополнительных сборов в авиации
В Госдуме рассказали о льготах для многодетных отцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.