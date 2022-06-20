Евросоюз приготовился выделить Украине миллиарды евро

Bloomberg: Евросоюз приготовился выделить Украине €9 млрд

Европейский союз готовится выделить Украине пакет финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников.

Аналогичные заявления ранее делала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В рамках финансовой помощи Киеву ЕС выделит несколько «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». При этом выплаты по процентам покроет бюджет Евросоюза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в город Ирпень в Киевской области заявил, что страны ЕС начали оказывать финансовую помощь в восстановлении Украины. По его словам, Париж продолжит оказывать Киеву поддержку во всех формах, в том числе в политической.

19 июня ЕК опубликовала постановление по заявке Украины на статус кандидата в ЕС. Чтобы сохранить этот статус, Киев должен провести ряд реформ. В их числе — судебная реформа. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.