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Путин назвал российские вооруженные силы самыми эффективными в мире

Путин заявил, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его утверждению, текущая ситуация в мире даст возможность еще больше усовершенствовать Вооруженные силы (ВС) России.

Ранее глава государства пообещал, что страна будет укреплять свои вооруженные силы. Путин назвал приоритетом для армии и флота России их оснащение новейшим вооружением.

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Анастасия Шейкина
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