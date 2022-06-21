Путин назвал российские вооруженные силы самыми эффективными в мире

Путин заявил, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России

В мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его утверждению, текущая ситуация в мире даст возможность еще больше усовершенствовать Вооруженные силы (ВС) России.

Ранее глава государства пообещал, что страна будет укреплять свои вооруженные силы. Путин назвал приоритетом для армии и флота России их оснащение новейшим вооружением.