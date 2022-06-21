Путин пообещал развивать и укреплять российские вооруженные силы

Президент Путин заявил о планах развивать и укреплять российские вооруженные силы

Россия будет развивать и укреплять свои вооруженные силы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского лидера, приоритетом для армии и флота России станет их оснащение новейшим вооружением.

«Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», — объявил президент.

Также в своем обращении к выпускникам президент отметил, что именно российские военные отстаивают право страны на суверенное развитие.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность своего народа.