Путин пообещал гарантировать безопасность народа России

Россия будет делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность своего народа. С таким обещанием выступил президент Владимир Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия будет совершенствовать свои Вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами.

Путин напомнил, что 22 июня в России отмечалось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и отметил, что ее уроки имеют для страны «особую цену».

Ранее президент в ходе своего выступления на конференции заявил, что НАТО, наращивая военный потенциал у границ России, отказывается от диалога. По его словам, такая ситуация «не может не беспокоить» власти. Путин добавил, что альянс отказывается рассмотреть предложения Москвы по снижению напряженности.

Конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. В ней принимают участие представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственные эксперты.