Эстония попросила ЕС не давить на Украину в вопросе мирного соглашения

В Эстонии призвали ЕС не торопить Украину с заключением мирного соглашения с Россией

В МИД Эстонии попросили Европейский союз (ЕС) не давить на Украину для ускорения заключения мирного соглашения с Россией. Об этом исполняющий обязанности главы эстонского внешнеполитического ведомства Андрес Сутть заявил перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге, передает РИА Новости.

Он заявил, что на заседании, в частности, будет обсуждаться поддержка Украины. «В дополнение к военной и гуманитарной помощи, конечно, очень важно дать Украине политическую перспективу. Очень важно, что Еврокомиссия в своем докладе сочла возможным предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, а также Молдавии и европейской перспективы Грузии», — отметил Сутть.

Дипломат также призвал Евросоюз не торопить Киев с заключением мирного соглашения с Москвой, подчеркнув при этом, что ЕС должен вводить дальнейшие санкции против России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций с России. По его словам, Евросоюз не откажется от антироссийских рестрикций до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. При этом он уточнил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире».