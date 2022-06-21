В Греции заявили о нахождении Европы в состоянии войны

Премьер Греции Мицотакис заявил, что Европа находится в состоянии войны

Рекордная инфляция и рост цен связаны с тем, что Европа находится в состоянии войны. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Capital.gr.

«Ситуация действительно трудная. Трудная для мировой экономики, трудная для европейской экономики, трудная для экономики Греции, поскольку мы сталкиваемся с такой угрозой инфляции, с которой мы не сталкивались в Европе уже 40 лет. Мы должны повторить, чтобы граждане понимали, что мы находимся в состоянии войны, Европа находится в состоянии войны, и последствия, к сожалению, этого российского вторжения в Украину сейчас ощущаются во всем спектре экономической деятельности», — сказал политик.

Мицотакис отметил, что в таких условиях правительству следует в рамках бюджетных возможностей вмешиваться в экономические процессы, что позволит смягчить последствия повышения цен. Он объявил о выделении дополнительного пакета поддержки для населения и бизнеса в связи с ростом цен на топливо. «Мы говорим о повышенных субсидиях на потребление 60 литров в месяц по сравнению с тем, что мы выплатили в прошлом квартале», — рассказал премьер.

Мицотакис также обратил внимание, что нет никаких указаний на то, что инфляция будет сопровождаться возможной рецессией. «Я бы сказал обратное — я ничуть не удивлюсь, если в итоге греческая экономика будет расти более быстрыми темпами, чем прогнозируют иностранные рейтинговые агентства, Евросоюз и Международный валютный фонд», — подчеркнул политик.

Ранее бывший глава Особой воздушной службы Великобритании генерал сэр Эдриан Брэдшоу призвал готовиться к сражению с Россией в Европе. Военный согласился с мнением нового начальника британской армии генерала сэра Патрика Сандерса, заявившего, что его поколение должно подготовить смертоносную и эффективную армию к новым боям в Европе.