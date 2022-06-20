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В Британии призвали готовиться к сражению с Россией в Европе

Британский генерал Брэдшоу призвал готовиться к войне с Россией в Европе

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Британские вооруженные силы должны быть готовы сражаться с Россией в Европе, призвал бывший глава Особой воздушной службы Великобритании генерал сэр Эдриан Брэдшоу. Его слова приводит Daily Mail.

Это заявление было сделано после того, как новый начальник британской армии генерал сэр Патрик Сандерс, на прошлой неделе принявший общее командование, сказал в обращении к военнослужащим: «Мы — поколение, которое должно подготовить армию к новым боям в Европе». Он также отметил, что его «исключительный» долг состоит в том, чтобы сделать армию «настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно».

«Да, он [генерал Сандерс] абсолютно прав. Суть в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы предотвратим ее возникновение», — подытожил генерал Брэдшоу.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что участники предстоящего саммита в Мадриде, который должен пройти 28-30 июня, собираются объявить Россию угрозой безопасности. Также в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай.

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Алина Гончарова
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