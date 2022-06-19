НАТО объявит Россию угрозой безопасности

Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО объявят Россию угрозой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники предстоящего саммита альянса в Мадриде объявят Россию угрозой безопасности. Об этом он сообщил в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Он добавил, что в новой стратегической концепции НАТО будет также упомянут Китай, действия которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.

В конце мая посол Италии Франческо Мария Тало также заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите альянса, будет изменен статус России, а также добавлен Китай. Кроме того, на саммите будет обсуждаться вопрос вступления в военный блок Финляндии и Швеции.

Саммит НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде.