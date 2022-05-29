В новой концепции НАТО изменят статус России и добавят Китай

Посол Италии Тало заявил, что НАТО изменит статус России в новой концепции и добавит Китай

В новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите альянса в Мадриде в июне, будет изменен статус России и добавится Китай. Об этом сообщил посол Италии Франческо Мария Тало, его слова передает ТАСС.

Посол заявил, что в Испании будет принята стратегическая концепция, которая введет альянс в 21 век с учетом всех современных проблем, включая киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии, а также последствия климатических изменений.

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор никак не фигурировал в стратегии», — отметил дипломат.

Кроме того, на саммите обсудят вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Тало. Он добавил, что Италии будет принадлежать важная роль на юго-восточных границах альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия не будет рассматриваться альянсом как стратегический партнер. Он подчеркнул, что последняя концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился, добавил генсек.