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Британцы приготовились воевать в Европе

Глава армии Британии Сандерс заявил о подготовке вооруженных сил для победы над Россией

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс заявил, что Великобритания должна готовиться к вероятности воевать в Европе. Об это пишет Independent.

По словам Сандерса, Лондону и союзникам надо создать армию, готовую «победить Россию в бою». Он заявил своим подчиненным, что следует оказать помощь Украине и защитить ее от России.

«Мы поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — заявил глава британской армии.

В конце мая британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. Джонсон призвал Зеленского объединить страны, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в адрес Москвы, в «новый политический, экономический и военный альянс».

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Варвара Кошечкина
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