Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России

Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать «альтернативу ЕС» против России

Британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.

По словам автора, британский политик заявил о необходимости создания «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу (ЕС)» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также к реакцией Германии на действия России.

Альтернатива ЕС

Впервые Джонсон выдвинул Киеву инициативу во время посещения Украины 9 апреля. Согласно задумке премьера, в организацию, кроме Украины и Великобритании, войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция. По мнению Лондона, возглавить новое европейское содружество должна Великобритания.

Премьер предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов — альтернативу Европейскому союзу — которая объединит страны, не доверяющие Брюсселю, а также недовольные ответом Германии на специальную операцию России Corriere Della Sera

Источники, знакомые с проектом, отметили, что Джонсон предлагает союз государств, «ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости противостоять военной угрозе со стороны Москвы».

Реакция Украины

В Киеве предложение Джонсона встретили без особого энтузиазма, пишет газета. При этом украинские политики препятствовать не стали. После отъезда Джонсона с Украины переговоры продолжаются, а «ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми и детальными».

Лондон пытается нарушить баланс на континенте и в конечном итоге может обнажить разрозненность, которая сейчас существует в европейском сообществе. Он рискует показать разобщенность между странами, которые наиболее решительно помогают Украине, прежде всего Великобританией и Польшей, и теми, которые делают это более цинично и колеблясь Corriere Della Sera

По мнению экспертов, вопрос останется подвешенным до европейского саммита в июне, по итогом которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе. По мнению аналитиков, решение ЕС может оказаться и негативным. Включение Украины в состав ЕС рискует вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса «кандидата». По мнению некоторых экспертов, лидеры европейских стран могут ограничиться «туманным заявлением» о наличии у Киева «европейской перспективы».

Тогда Киев обратит на предложение Джонсона более пристальное внимание, пишет издание. Автор считает, что британский премьер ищет в этом свои «политические дивиденды».

Встреча Джонсона и Зеленского

Британский премьер-министр и украинский президент встретились в Киеве 9 апреля. Джонсон сравнил ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторил часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 18 июня 1940 года перед палатой общин. Он уточнил, что происходящее на Украине — «эпическая глава в национальной истории».

Джонсон пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна и других продовольственных продуктов. Он выразил готовность помочь в восстановлении Киева и Киевской области после окончания российской военной операции.

Британцы готовы взяться за восстановление Киева и Киевской области Владимир Зеленский президент Украины

Ранее премьер Британии заявил о поставке вооружения на 130 миллионов долларов Украине. Джонсон пообещал предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.