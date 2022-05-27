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Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России

Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать «альтернативу ЕС» против России

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.

По словам автора, британский политик заявил о необходимости создания «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу (ЕС)» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также к реакцией Германии на действия России.

Альтернатива ЕС

Впервые Джонсон выдвинул Киеву инициативу во время посещения Украины 9 апреля. Согласно задумке премьера, в организацию, кроме Украины и Великобритании, войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция. По мнению Лондона, возглавить новое европейское содружество должна Великобритания.

Премьер предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов — альтернативу Европейскому союзу — которая объединит страны, не доверяющие Брюсселю, а также недовольные ответом Германии на специальную операцию России

Corriere Della Sera

Источники, знакомые с проектом, отметили, что Джонсон предлагает союз государств, «ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости противостоять военной угрозе со стороны Москвы».

Реакция Украины

В Киеве предложение Джонсона встретили без особого энтузиазма, пишет газета. При этом украинские политики препятствовать не стали. После отъезда Джонсона с Украины переговоры продолжаются, а «ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми и детальными».

Лондон пытается нарушить баланс на континенте и в конечном итоге может обнажить разрозненность, которая сейчас существует в европейском сообществе. Он рискует показать разобщенность между странами, которые наиболее решительно помогают Украине, прежде всего Великобританией и Польшей, и теми, которые делают это более цинично и колеблясь

Corriere Della Sera

По мнению экспертов, вопрос останется подвешенным до европейского саммита в июне, по итогом которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе. По мнению аналитиков, решение ЕС может оказаться и негативным. Включение Украины в состав ЕС рискует вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса «кандидата». По мнению некоторых экспертов, лидеры европейских стран могут ограничиться «туманным заявлением» о наличии у Киева «европейской перспективы».

Тогда Киев обратит на предложение Джонсона более пристальное внимание, пишет издание. Автор считает, что британский премьер ищет в этом свои «политические дивиденды».

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Встреча Джонсона и Зеленского

Британский премьер-министр и украинский президент встретились в Киеве 9 апреля. Джонсон сравнил ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторил часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 18 июня 1940 года перед палатой общин. Он уточнил, что происходящее на Украине — «эпическая глава в национальной истории».

Джонсон пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна и других продовольственных продуктов. Он выразил готовность помочь в восстановлении Киева и Киевской области после окончания российской военной операции.

Британцы готовы взяться за восстановление Киева и Киевской области

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Ранее премьер Британии заявил о поставке вооружения на 130 миллионов долларов Украине. Джонсон пообещал предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

«Нас просто вышвырнули»
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Марина Совина
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