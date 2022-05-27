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Джонсон предложил Зеленскому объединиться против России

Corriere Della Sera заявила о предложении Джонсона Зеленскому создать альянс против России
Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России. Об этом написала газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

Джонсон призвал Зеленского объединить страны, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в адрес Москвы, в «новый политический, экономический и военный альянс». Таким образом, британский премьер выдвинул предложение о формировании альтернативы Евросоюзу. Впервые Джонсон озвучил Зеленскому эту идею 9 апреля, в ходе своего визита в Киев.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию. <…> Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы», — подчеркивается в материале.

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Киев пока не выразил свое мнение о предложении Джонсона. Corriere Della Sera предположила, что Зеленский ожидает саммита Евросоюза, где будут рассматривать вступление Украины в организацию. Решение европейских лидеров может изменить мнение Киева, допускает издание.

Джонсон и Зеленский встретились в Киеве 9 апреля. Визит британского премьера в украинскую столицу нигде не анонсировался. О встрече политиков сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига.

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Марина Совина
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