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Джонсон обратится к украинскому парламенту словами Черчилля

Британский премьер Джонсон обратится к Раде словами Черчилля о «звездном часе»
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник обратится к украинскому парламенту по видеосвязи, пишет агентство Bloomberg.

Политик намерен сравнить ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторить часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 18 июня 1940 года перед палатой общин. «Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущим поколениям», — ссылается на текст выступления Джонсона агентство.

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Ранее стало известно, что Джонсон позвонит по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Речь пойдет о выделении Лондоном 375 миллионов долларов помощи для Киева.

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Марина Совина
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