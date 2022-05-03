Джонсон обратится к украинскому парламенту словами Черчилля

Британский премьер Джонсон обратится к Раде словами Черчилля о «звездном часе»

Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник обратится к украинскому парламенту по видеосвязи, пишет агентство Bloomberg.

Политик намерен сравнить ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторить часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 18 июня 1940 года перед палатой общин. «Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущим поколениям», — ссылается на текст выступления Джонсона агентство.

Ранее стало известно, что Джонсон позвонит по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Речь пойдет о выделении Лондоном 375 миллионов долларов помощи для Киева.