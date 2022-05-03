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Британия поможет Украине на 300 миллионов фунтов

Премьер Британии Джонсон сообщил, что страна поможет Украине на 300 миллионов фунтов

Фото: Peter Byrne / Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что страна поможет Украине на 300 миллионов фунтов стерлингов. Его слова приводит РИА Новости.

Как говорится в сообщении Даунинг-стрит, Джонсон выступит по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. «Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и направит специализированные машины для гражданской защиты», — сказано в заявлении.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый этап военной помощи Киеву. Также собеседники обсуждали санкции и будущую обновленную систему безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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