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Совершен первый в мире перелет на безопасном для планеты топливе

Авиакомпания BRA совершила первый в мире перелет на полностью экологичном топливе

Фото: ATR

Шведская авиакомпания Braathens Regional Airlines (BRA) совершила первый в мире полет на полностью экологичном авиатопливе. О безопасном для планеты рейсе сообщает финская энергетическая компания Neste.

Полет организовали авиакомпания Neste и франко-итальянский производитель авиационной техники ATR. Самолет вылетел из шведского Мальмё и приземлился в стокгольмском районе Бромма. Полет занял один час и 20 минут. Таким образом компания испытала прототип авиалайнера ATR 72-600 на устойчивом топливе — сертификацию воздушного судна планируют завершить к 2025 году.

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Организаторы полета уточнили, что технология позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 80 процентов. «Сегодня исторический день для авиации. После века коммерческих полетов на керосине мы находимся на заре новой эры. За последние месяцы мы выполнили серию успешных полетов на экологичном авиационном топливе в одном двигателе. Теперь мы решили, что пришло время выполнить первый испытательный полет с таким топливом в обоих двигателях», — пояснил исполнительный директор ATR Стефано Бортоли.

Ранее авиастроительная компания Airbus открыла завод в британском Филтоне, который специализируется на разработке экономичных криогенных топливных систем, необходимых для производства самолетов нового поколения с водородным двигателем. Будущие топливные системы собираются использовать при производстве пассажирских лайнеров Airbus ZEROe.

Ударная волна
Нина Ташевская
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