Инфляция ударила по домашним животным россиян

«Контур.Маркет»: цены на корм для собак в России взлетели на 24 процента с начала февраля

С начала февраля по начало июня 2022 года в России взлетели цены на корм для домашних животных. Сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса ОФД от «Контур.Маркета».

В начале февраля цена на корм для собак составила в среднем 450 рублей, с 14 по 20 марта — 533 рубля, сейчас он стоит 559 рублей. В исследовании уточняется, что цена на корм для хомяков в те же периоды составляла 165, 186 и 192 рубля соответственно. В свою очередь, корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, а сейчас немного подешевел по сравнению с неделей в марте — 34 рубля против 36 рублей. Таким образом, в указанный период цены на корма для собак, хомяков и кошек выросли на 24, 16 и 13 процентов соответственно.

Аналитики сервиса прогнозируют, что в скором времени цены вернутся на уровень февраля и, возможно, будут ниже на 2-5 процентов. Они объясняют это тем, что зимой владельцы домашних животных закупились впрок, а корм может храниться достаточно долгое время.

Ранее стало известно, что в апреле-мае новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки одного вида товара — импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых розница формировала до 80 процентов своих доходов. Помимо нехватки спецкормов существенной проблемой для отрасли стали значительные траты на доставку, что привело к беспрецедентному росту цен на конечную продукцию на 50-100 процентов.