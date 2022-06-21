Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В видео поцелуя Собчак и Ивлеевой нашли гей-пропаганду

Суд запретил из-за гей-пропаганды видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой на сайте Paparazzi.ru

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы запретил видео с поцелуем журналистки Ксении Собчак и телеведущей Анастасии Ивлеевой, размещенное на сайте издания Paparazzi. Как сообщает во вторник, 21 июня, РИА Новости, в ролике нашли гей-пропаганду.

«Признать информацию, размещенную на сайте Paparazzi.ru, запрещенной к распространению», — указано в судебном постановлении.

Уточняется, что на запрете видео настоял московский межрайонный прокурор. Он подал соответствующий иск «в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

Материалы по теме:
«Не смотреть невозможно!» Каким было первое российское реалити-шоу, совершившее сексуальную революцию?
«Не смотреть невозможно!»Каким было первое российское реалити-шоу, совершившее сексуальную революцию?
16 июня 2022
«Сюр, бред и абсурд» В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
«Сюр, бред и абсурд»В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
6 ноября 2021

20 июня Тверской суд Москвы признал запрещенным тот же ролик, но размещенный на сайте издания StarHit. «Признать информацию, размещенную на сайте в сети "Интернет" на странице по адресу: https://www.starhit.ru (...), запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорилось в постановлении суда, которое процитировал ТАСС.

Отмечалось, что прокурор потребовал от суда запрета указанного ролика, потому что, по мнению ведомства, в нем содержится информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо того, видео было опубликовано в интернете и было «доступно неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним», в связи с чем подлежало запрету, указало агентство.

Ролик с поцелуем Собчак и Ивлеевой появился в соцсетях и СМИ в сентябре 2021 года. Он был записан во время съемок шоу Ивлеевой «Королевские кобры». Кадры вызвали широкие обсуждения, после чего Собчак в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что это видео «может оскорбить только ханжу».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Госдума легализовала параллельный импорт в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.