В видео поцелуя Собчак и Ивлеевой нашли гей-пропаганду

Суд запретил из-за гей-пропаганды видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой на сайте Paparazzi.ru

Тверской суд Москвы запретил видео с поцелуем журналистки Ксении Собчак и телеведущей Анастасии Ивлеевой, размещенное на сайте издания Paparazzi. Как сообщает во вторник, 21 июня, РИА Новости, в ролике нашли гей-пропаганду.

«Признать информацию, размещенную на сайте Paparazzi.ru, запрещенной к распространению», — указано в судебном постановлении.

Уточняется, что на запрете видео настоял московский межрайонный прокурор. Он подал соответствующий иск «в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

20 июня Тверской суд Москвы признал запрещенным тот же ролик, но размещенный на сайте издания StarHit. «Признать информацию, размещенную на сайте в сети "Интернет" на странице по адресу: https://www.starhit.ru (...), запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорилось в постановлении суда, которое процитировал ТАСС.

Отмечалось, что прокурор потребовал от суда запрета указанного ролика, потому что, по мнению ведомства, в нем содержится информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо того, видео было опубликовано в интернете и было «доступно неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним», в связи с чем подлежало запрету, указало агентство.

Ролик с поцелуем Собчак и Ивлеевой появился в соцсетях и СМИ в сентябре 2021 года. Он был записан во время съемок шоу Ивлеевой «Королевские кобры». Кадры вызвали широкие обсуждения, после чего Собчак в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что это видео «может оскорбить только ханжу».