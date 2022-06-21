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В КПРФ пообещали поговорить с депутатом Лябиховым после изъятия квартир в ФРГ

В КПРФ пообещали поговорить с депутатом Лябиховым после конфискации квартир в Германии
Роман Лябихов

Роман Лябихов. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

В КПРФ пообещали поговорить с депутатом Государственной Думы от коммунистов Романом Лябиховым после появления сообщений о том, что три конфискованные квартиры и банковский счет в ФРГ принадлежат российскому парламентарию по фамилии на букву Л. Об этом заявил «Газете.ру» глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

«Ну, я поговорю с Лябиховым. Но это не внутренний вопрос партии. Если, допустим, у него были счета, и он их не показал… Он проходил проверку в Центризбиркоме, никаких вопросов к нему не было», — сказал Ющенко, комментируя появившиеся в СМИ предположения, что конфискованное имущество может принадлежать Лябихову.

По поводу недвижимости глава пресс-службы КПРФ заявил, что «там надо разбираться, кому она принадлежала». «Может она к нему вообще никакого отношения не имела. Мало ли что СМИ написали. На заборе тоже много чего написано», — отметил он.

В свою очередь первый зампред фракции Николай Коломейцев заявил «Интерфаксу», что у Лябихова нет недвижимости в Германии. Он назвал информацию о недвижимости в ФРГ у Лябихова недобросовестностью, «возможно, умышленной».

Ранее сообщалось, что российский парламентарий лишился жилья в Германии из-за санкций. Прокуратура конфисковала три квартиры в Мюнхене депутата Госдумы от КПРФ и его жены, а также арестовала банковские счета семьи. Правоохранительные органы не стали назвать их имена. Случай стал первым, когда недвижимость россиянина конфисковали по данной причине в европейской стране.

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Игорь Дмитров
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