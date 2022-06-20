В Европе впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций

В Германии впервые конфисковали недвижимость российского депутата из-за санкций

Российский депутат лишился жилья в Германии из-за санкций. Случай стал первым, когда недвижимость россиянина конфисковали по данной причине в европейской стране, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Прокуратура конфисковала три квартиры в Мюнхене депутата Госдумы от КПРФ и его жены, а также арестовала банковские счета семьи. Правоохранительные органы не стали назвать имена владельцев недвижимости.

Россиянам предъявят обвинения в нарушении санкций — по данным прокуратуры, пара получала деньги от сдачи недвижимости в аренду. Ежемесячно на счет обвиняемых поступало около 3,5 тысячи евро от арендаторов. Если депутат и его супруга приедут в Германию и предстанут переду судом, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В апреле Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих гражданам страны. Пока действуют ограничительные меры, владельцы жилья не смогу продать его или сдать в аренду. Ранее в июне еще 44 объекта россиян заморозили в Черногории в связи с согласием страны с внешней политикой Брюсселя.