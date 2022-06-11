Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Черногория заморозила 44 объекта недвижимости россиян

RTCG: в Черногории заморозили 44 объекта недвижимости граждан России

Фото: Shutterstock

Черногория заморозила 44 объекта недвижимости граждан России. Такое решение было принято в связи с согласием страны с внешней политикой Брюсселя, сообщает издание RTCG.

Уточняется, что недвижимость принадлежит 34 россиянам, находящимся в списке санкций Европейского союза (ЕС).

В апреле Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащие россиянам. Пока действуют ограничительные меры владельцы объектов не смогут ни продать их, ни сдать в аренду.

Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об угрозе для единства Европы из-за введенных в отношении России санкций. По ее словам, страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на Украине. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
«Большую восьмерку» Володина оценили
Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили
В российском «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»
В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» иностранных наемников
В ЛНР устроили автопробег ко Дню России
Принц Чарльз осудил решение правительства о высылке мигрантов в Руанду
Названы самые популярные автобусные маршруты из Москвы в праздничные дни
В Турции произошло землетрясение
Российский журналист показал на видео отбитый у ВСУ бункер
Путин запретил водителям с судимостью работать в такси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.