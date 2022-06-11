Черногория заморозила 44 объекта недвижимости россиян

RTCG: в Черногории заморозили 44 объекта недвижимости граждан России

Черногория заморозила 44 объекта недвижимости граждан России. Такое решение было принято в связи с согласием страны с внешней политикой Брюсселя, сообщает издание RTCG.

Уточняется, что недвижимость принадлежит 34 россиянам, находящимся в списке санкций Европейского союза (ЕС).

В апреле Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащие россиянам. Пока действуют ограничительные меры владельцы объектов не смогут ни продать их, ни сдать в аренду.

Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об угрозе для единства Европы из-за введенных в отношении России санкций. По ее словам, страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на Украине. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.