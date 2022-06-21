Силовые структуры
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников в 38 регионах попала на видео
ФСБ показала спецоперацию по задержанию 116 подпольных оружейников в 38 регионах России
Начало событий в новости ФСБ изъяла 383 единицы оружия у подпольных оружейников в 38 регионах России
Задержание 116 подпольных оружейников в 38 регионах России попало на видео. Запись спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии публикует URA.RU.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых в торговле оружием. Показаны изъятые стволы и боеприпасы.
Ранее 21 июня ФСБ сообщила, что в результате проведенной спецоперации изъято 383 единицы огнестрельного оружия. Спецслужбы перекрыли деятельность 43 подпольных мастерских, где восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия.