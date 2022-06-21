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Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников в 38 регионах попала на видео

ФСБ показала спецоперацию по задержанию 116 подпольных оружейников в 38 регионах России
Начало событий в новости ФСБ изъяла 383 единицы оружия у подпольных оружейников в 38 регионах России

Задержание 116 подпольных оружейников в 38 регионах России попало на видео. Запись спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии публикует URA.RU.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых в торговле оружием. Показаны изъятые стволы и боеприпасы.

Ранее 21 июня ФСБ сообщила, что в результате проведенной спецоперации изъято 383 единицы огнестрельного оружия. Спецслужбы перекрыли деятельность 43 подпольных мастерских, где восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия.

Любовь Ширижик
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