Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников в 38 регионах попала на видео

ФСБ показала спецоперацию по задержанию 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

ФСБ изъяла 383 единицы оружия у подпольных оружейников в 38 регионах России

Начало событий в новости ФСБ изъяла 383 единицы оружия у подпольных оружейников в 38 регионах России

Задержание 116 подпольных оружейников в 38 регионах России попало на видео. Запись спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии публикует URA.RU.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых в торговле оружием. Показаны изъятые стволы и боеприпасы.

Ранее 21 июня ФСБ сообщила, что в результате проведенной спецоперации изъято 383 единицы огнестрельного оружия. Спецслужбы перекрыли деятельность 43 подпольных мастерских, где восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия.