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ФСБ изъяла 383 единицы оружия у подпольных оружейников в 38 регионах России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 116 подпольных оружейников и изъяли у них 383 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что силовиками была прекращена деятельность 43 подпольных мастерских в 38 регионах России, в которых фигуранты восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы.

У нелегальных мастеров были изъяты 162 винтовок и карабинов, четыре пулемета, 19 автоматов, пехотный миномет, пять противотанковых мин, 494 артиллерийских боеприпаса, более 40 тысяч патронов, 178 пистолетов и револьверов, а также другое оружие и комплектующие к нему.

В феврале 2022 года сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию в 20 российских регионах и задержала 87 подпольных оружейников. Тогда сотрудники спецслужбы вместе с МВД и Росгвардией пресекли работу 26 нелегальных мастерских в 20 регионах России, в том числе в Москве, Дагестане, Ингушетии, Крыму и Якутии.

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Елизавета Новикова
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