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ФСБ провела спецоперацию в 20 регионах России

ФСБ изъяла более 200 единиц оружия в подпольных мастерских

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

ФСБ провела спецоперацию в 20 российских регионах и задержала 87 подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы вместе с МВД и Росгвардией пресекли работу 26 нелегальных мастерских в 20 регионах России, в том числе в Москве, Дагестане, Ингушетии, Крыму и Якутии.

Из оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки и карабины. Также в подпольных оружейников нашли свыше 17 килограммов взрывчатых веществ, электродетонаторы, более 100 ручных гранат и тысячи патронов.

Ранее сообщалось, что в Якутске полиция задержала россиянина за продажу похищенного оружия охотникам. Сотрудники Росгвардии в ходе инвентаризации выявили в оружейном магазине недостачу 21 ружья. Выяснилось, что к пропаже оружия причастен 28-летний продавец. Втайне от директора магазина он по заниженной цене продавал ружья охотникам без оформления документов. Полицейские также установили личности четырех покупателей. Их также задержали.

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Мария Рубникович
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