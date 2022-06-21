Генпрокуратура России направила в суд дело о геноциде народов СССР фашистами

В Белгороде суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР фашистами во время войны

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова направлено в суд заявление о признании геноцидом народов Советского Союза фашистами в годы Великой Отечественной войны в связи с совершенными на территории Белгородской области преступлениями против человечности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело будет рассматривать Белгородский областной суд. В материалах прокуратуры есть большой объем документов, в которых собраны доказательства военных преступлений в отношении жителей Белгородской области. Речь идет о сожжении и расстреле советских людей в феврале 1942 года на камышитовом заводе в селе Михайловка. Тогда погибли две тысячи человек, среди которых были женщины и дети.

Из архивных документов следует, что с 1941-го по 1943 год фашисты создали в Белгородской области карательные батальоны, массово уничтожавшие мирных жителей и военнопленных. Жертвами за этот период стали более 71 тысячи человек.