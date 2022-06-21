Германия допустила ухудшение экономической ситуации в стране

Вице-канцлер Хабек: экономическая ситуация в Германии может стать хуже, чем в пандемию

Вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать хуже, чем в пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал об «амбициозном плане», который предусматривает возвращение угольных ТЭЦ в случае энергетического кризиса. Однако, по его словам, «нет никаких гарантий, что он состоится».

Также Хабек подчеркнул, что газохранилища заполнены почти на 60 процентов. Он отметил, что если у Германии зимой будут наполовину наполнены хранилища, а «газовый кран будет перекрыт», то стране грозит тяжелый экономический кризис.

Ранее обозреватель Focus Габор Штайнгарт заявил, что западные страны сами создали все условия для энергетического кризиса. По его словам, в ситуации с высокими ценами и дефицитом энергоносителей не стоит винить Россию. Эксперт отметил, что сформировавшийся после событий на Украине антироссийский альянс оказался меньше и слабее, чем рассчитывали на Западе. Он назвал семь причин энергетического кризиса в западных странах.

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