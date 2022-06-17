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В Германии раскрыли семь причин энергетического кризиса на Западе

Обозреватель Focus Штайнгарт назвал санкции причиной энергетического кризиса на Западе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Западные страны сами создали все условия для энергетического кризиса. Об этом пишет обозреватель Focus Габор Штайнгарт.

По его словам, в ситуации с высокими ценами и дефицитом энергоносителей не стоит винить Россию. Эксперт отметил, что сформировавшийся после событий на Украине антироссийский альянс оказался меньше и слабее, чем рассчитывали на Западе. Он назвал семь причин энергетического кризиса в западных странах.

Обозреватель пишет, что главной ошибкой стала уверенность Запада в том, что Москву можно заставить уступить экономическими санкциями, которые в итоге нанесли гораздо больший удар по самим западным странам. Второй ошибкой же стало наличие у России колоссальных объемов нефти и газа, от которых зависит благополучие европейских стран. Третьей ошибкой автор назвал высокий потенциал к причинению вреда тем, кто ввел санкции.

Помимо этого, обозреватель считает ошибкой введение западными странами запрета на страхование российских нефтяных танкеров, так как из-за этого сырье на мировых рынков резко подорожает. Также, по его мнению, у России теперь появятся новые рынки сбыта для сырья. Шестой причиной неудачи он назвал отказ Китая ввести санкции против России и прекратить с ней сотрудничество. Последней причиной автор посчитал нежелание развивающихся стран поддержать введенные против Москвы ограничительные меры.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал вводимые в отношении Москвы санкции цитатой американского писателя Марка Твена. «То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», — сказал Путин.

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Марина Совина
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