В Германии раскрыли семь причин энергетического кризиса на Западе

Обозреватель Focus Штайнгарт назвал санкции причиной энергетического кризиса на Западе

Западные страны сами создали все условия для энергетического кризиса. Об этом пишет обозреватель Focus Габор Штайнгарт.

По его словам, в ситуации с высокими ценами и дефицитом энергоносителей не стоит винить Россию. Эксперт отметил, что сформировавшийся после событий на Украине антироссийский альянс оказался меньше и слабее, чем рассчитывали на Западе. Он назвал семь причин энергетического кризиса в западных странах.

Обозреватель пишет, что главной ошибкой стала уверенность Запада в том, что Москву можно заставить уступить экономическими санкциями, которые в итоге нанесли гораздо больший удар по самим западным странам. Второй ошибкой же стало наличие у России колоссальных объемов нефти и газа, от которых зависит благополучие европейских стран. Третьей ошибкой автор назвал высокий потенциал к причинению вреда тем, кто ввел санкции.

Помимо этого, обозреватель считает ошибкой введение западными странами запрета на страхование российских нефтяных танкеров, так как из-за этого сырье на мировых рынков резко подорожает. Также, по его мнению, у России теперь появятся новые рынки сбыта для сырья. Шестой причиной неудачи он назвал отказ Китая ввести санкции против России и прекратить с ней сотрудничество. Последней причиной автор посчитал нежелание развивающихся стран поддержать введенные против Москвы ограничительные меры.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал вводимые в отношении Москвы санкции цитатой американского писателя Марка Твена. «То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», — сказал Путин.

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