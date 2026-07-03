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09:03, 3 июля 2026Ценности

Избежавшая тюрьмы «итальянская Ким Кардашьян» в оголяющем тело платье отдохнула на море

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @chiaraferragni

Популярная модная блогерша из Италии Кьяра Ферраньи, избежавшая тюрьмы из-за обвинений в мошенничестве, в откровенном образе отдохнула на море. Снимки появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша, которую в соцсетях называют «итальянской Ким Кардашьян», предстала на одном из размещенных снимков в оголяющем тело голубом платье. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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Пользователей сети восхитила внешность Ферраньи, о чем они заявили в комментариях. «Вау», «Бесподобна», «Как красиво», — написали они.

Известно, что знаменитость проводит отпуск в Греции.

В январе Кьяра Ферраньи стала лицом популярного бренда. Она снялась для весенне-летней кампании Guess после снятия обвинений по уголовной статье.

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