Блогерша Кьяра Ферраньи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Блогерша Кьяра Ферраньи годами была на вершинах рейтингов самых влиятельных инфлюэнсеров мира. За блогом итальянки The Blonde Salad следили миллионы человек, а за вещами ее бренда модники охотились по всему миру. Но внезапно кумир молодежи столкнулась с волной отмены со стороны фанатов, уличивших ее в мошенничестве с благотворительной продажей рождественских кексов и пасхальных яиц. Теперь бизнесвумен, лишившейся денег, репутации и мужа, грозит до пяти лет тюрьмы. Как пала империя «итальянской Ким Кардашьян» — выясняла «Лента.ру».

На чем разбогатела Кьяра Ферраньи?

Кьяра Ферраньи прославилась еще в студенческие годы благодаря блогу, в котором делилась советами по стилю и модными находками. По мере роста числа подписчиков росли и рекламные заработки девушки, а ее соцсети пополнялись фотографиями дорогих путешествий, люксовых нарядов и других атрибутов роскошной жизни.

Успех блога The Blonde Salad сама Ферраньи объясняла доступностью образов, которые она демонстрировала фанатам. К тому же ей удавалось предсказывать мировые тренды, опережая люксовые бренды и глянцевые издания.

«Люди понимали, что они могут приобрести такой же комплект одежды и выглядеть не менее красиво, чем на глянцевых фото. И этот наряд не будет стоить безумных денег», — говорила она.

Кьяра Ферраньи в вещах собственного бренда Фото: @chiaraferragnibrand

Всего за пару лет она набрала более миллиона подписчиков на The Blonde Salad, чем привлекла внимание прессы и модных марок. В итоге Ферраньи успела посотрудничать с Victoria's Secret, Pantene и стала первой блогершей, попавшей на обложку журнала Vogue.

Она — самая популярная it-girl в Италии, ее имя буквально нарицательное, и у нее огромная гардеробная с сотнями сумок Chanel. И они даже не организованы, а просто разбросаны как попало. Боже мой, она так богата, что ей даже не нужно беспокоиться о том, чтобы аккуратно хранить свои брендовые сумки Софи Росс Брукс соведущая подкаста Snark Bait

Постепенно инфлюэнсер стала не только самой популярной, но и богатейшей блогершей Италии. Параллельно с соцсетями она развивала одноименный бренд Chiara Ferragni, выпускала коллаборации с мировыми марками и снималась для модных журналов.

В 2017 году блогерша заняла первое место в списке Forbes Top Fashion Influencers. Кроме того, предпринимательница вошла в список 30 самых успешных женщин до 30 лет в категории «Искусство и стиль».

$40 млн Во столько оценивают состояние Ферраньи

На волне популярности итальянский филиал Amazon Prime даже пригласил бизнесвумен вести шоу The Ferragnez — популярный сериал в стиле «Семейства Кардашьян» о Ферраньи и ее родственниках, включая двух сестер-двойняшек, Валентину и Франческу.

«Она — итальянская Ким Кардашьян. Она невероятно гламурна, практична и неудержима в коммерческом плане», — отмечала эксперт по кризисному пиару Лорен Бичинг.

Кьяре Ферраньи грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество

Постепенно Ферраньи начали затмевать молодые инфлюэнсеры эпохи TikTok, но пару лет назад блогерша вновь попала на первые полосы мировой прессы. Все из-за череды скандалов, которые повлекли за собой обвинения итальянки в мошенничестве и многочисленные суды.

В 2022 году она выпустила коллаборацию с кондитерской компанией Balocco и стала продавать рождественские кексы Pandoro в три раза дороже традиционной версии десерта. При этом блогерша уточняла, что вырученные деньги будут направлены на благотворительность — в детскую больницу Турина.

Кьяра Ферраньи заработала на кексах Pandoro более миллиона евро

Однако обещанную сумму в больницу знаменитость так и не перевела, что вызвало волну хейта в соцсетях. В итоге после проверки антимонопольной службы амбассадору назначили штраф в размере миллиона евро, а компанию Balocco обязали выплатить 400 тысяч евро.

И хотя Ферраньи оплатила штраф и опубликовала в блоге трогательное видео с извинениями, назвав случившееся ошибкой коммуникации, свое наказание она посчитала несправедливым.

Попытки блогерши замять скандал не увенчались успехом: общественность так и не поверила в искренность ее извинений, а продолжающаяся шумиха побудила прокуратуру Милана возобновить расследование против Ферраньи по факту мошенничества при отягчающих обстоятельствах.

Рождественский кекс бренда Balocco Кадр: Roberta Tummino / YouTube

Вскоре в прессе всплыли и другие сомнительные коллаборации инфлюэнсера. Помимо рождественских кексов, она рекламировала и шоколадные пасхальные яйца марки Dolci Preziosi, деньги с продажи которых должны были быть направлены на поддержку благотворительного проекта для детей с аутизмом I bambini delle Fate.

В итоге деньги поступили организации только от кондитерской компании, а сама предпринимательница, заработавшая на продаже яиц 1,2 миллиона евро за два года, не поделилась доходами с благотворительным проектом.

В сентябре 2025 года над Ферраньи начались суды. 4 ноября прошло второе слушание, на котором предпринимательница впервые присутствовала лично. По словам Ферраньи, она прибыла в суд, чтобы опровергнуть обвинения и доказать свою невиновность.

Следующие заседания назначены на 25 ноября и 19 декабря, а вынесение приговора ожидается в январе.

Вместе с судебными тяжбами Ферраньи пережила развод

Начало расследования по факту мошенничества совпало с громким заявлением Ферраньи о неверности мужа — рэпера Федерико Лючия, более известного как Fedez. Во время публичного развода инфлюэнсер признавалась, что избранник изменял ей в течение нескольких лет и даже в день их свадьбы.

Бракосочетание Ферраньи и Лючия проходило в палаццо XIX века в Ното, Сицилия. За вечер невеста сменила три кутюрных платья Dior от Марии Грации Кьюри. Событие транслировали не только самые модные издания, включая Vogue, но и отдельные съемочные группы.

Кьяра Ферраньи с мужем и детьми Фото: @chiaraferragni

По словам блогерши, измены мужа она терпела ради детей, которых в браке с рэпером у нее родилось двое: сын Леоне и дочь Виттория. За время официальных отношений пара обзавелась элитной недвижимостью, включая миланский пентхаус и загородный дом на озере Комо.

В результате переговоров в 2024 году миланский суд вынес решение о разводе пары — дети остались под опекой матери. При этом Ферраньи отказалась от алиментов, а имущественные споры пара разрешила еще до начала судебного процесса.

Тогда же в СМИ появились слухи о новом романе Ферраньи с наследником крупной компании по производству шин премиум-класса Pirelli Джованни Тронкетти. Однако официально статус своих отношений пара не подтверждала.

Что ждет империю Кьяры Ферраньи?

Ферраньи прошла путь от любимицы Dior, Gucci и Versace, жены известного рэпера и успешной инфлюэнсерши, зарабатывающей шестизначную сумму за один пост в соцсети, до разведенной женщины, которая потеряла миллионы евро из-за скандалов.

Фото: Donato Fasano / Getty Images

Но, несмотря на проблемы с законом, Ферраньи все еще посещает Недели моды и продолжает радовать верных фанатов контентом в блогах. За время разбирательств она также украсила обложки сразу нескольких глянцевых журналов, таких как Cosmopolitan España, Harper's Bazaar Türkiye и Marie Claire México.

Ее нынешний подход просто ужасен. Я бы вытащила ее из круга Недель моды и заставила бы заниматься независимыми аудитами и благотворительностью. Полная смена тона — меньше лоска и больше реализма Лорен Бичинг эксперт по кризисному пиару

В то же время эксперты по продвижению не согласны с Бичинг и все еще пророчат возвращение Ферраньи в топы богатейших блогеров. По их мнению, эра крупных инфлюэнсеров ушла в прошлое, поэтому у итальянки есть все шансы добиться успеха вновь.

«Сильные женщины, восстающие из пепла словно феникс, снова получают награду», — подытожил сотрудник консалтинговой фирмы Barton Consulting Уинстон Честерфилд.