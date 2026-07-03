США развернули самолет венесуэльской оппозиционерки при попытке вернуться на родину

WSJ: США развернули самолет с оппозиционеркой Мачадо при попытке вернуться в Венесуэлу

Власти США развернули частный самолет с венесуэльской оппозиционеркой Марией Кориной Мачадо при попытке вернуться на родину, чтобы помочь ликвидировать последствия обрушившихся на Венесуэлу землетрясений. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

В прошлую пятницу, 26 июля, Мачадо на частном самолете вылетела из Вирджинии на остров Кюрасао, откуда она планировала добраться в Венесуэлу. Примерно через час после начала полета диспетчер чартерной компании внезапно приказал пилотам развернуть Hawker 800 над Северной Каролиной и вернуться в район Вашингтона.

Мачадо и ее помощники были ошеломлены. Они полагали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа дали им достаточные заверения в том, что она сможет вернуться на родину. По словам людей, знакомых с планами поездки, были утверждены планы полета и права на посадку, а также разрешение для Мачадо, чей паспорт был просрочен, на приземление на Кюрасао.

Полагая, что произошла ошибка, Мачадо отправила сообщение высокопоставленному чиновнику Госдепартамента США с просьбой объяснить ситуацию. Он ответил, что не знает, почему поездка была отменена.

По данным WSJ, настойчивость Мачадо вызвала возмущение у некоторых чиновников Белого дома, которые утверждают, что ее возвращение в Венесуэлу может спровоцировать политический кризис. В течение нескольких месяцев американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, призывали Мачадо проявить терпение и предупреждали, что возвращение на родину поставит под угрозу ее безопасность.

В сообщении, переданном через посредников, близких к Белому дому, в прошлую пятницу Мачадо предупредили, что если она продолжит реализацию плана по возвращению, то рискует потерять поддержку президента США Дональда Трампа и сорвать его стратегию в отношении Венесуэлы.

29 июня Мачадо в видеообращении в соцсетях обвинила власти Венесуэлы в блокировании ее попыток вернуться в страну. Она добавила, что готова «сделать все возможное», чтобы приехать на родину и помочь в восстановлении Венесуэлы после землетрясений.