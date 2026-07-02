Лидера оппозиции Венесуэлы не пустили на родину

NYT: Лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо не пустили на родину

Лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, которая хотела вернуться в страну из Панамы для помощи в ликвидации последствий землетрясений, не пустили на родину. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Мачадо в видеообращении в соцсетях 29 июня обвинила власти Венесуэлы в блокировании ее попыток вернуться в страну. Она добавила, что готова «сделать все возможное», чтобы приехать на родину и помочь в восстановлении Венесуэлы после землетрясений.

Как стало известно NYT, в минувшие выходные лидер венесуэльской оппозиции хотела использовать остров Кюрасао как транзитный пункт для поездки в Венесуэлу, однако власти Нидерландов отклонили ее запрос на въезд после того, как США отказались поручиться за Мачадо.

По данным газеты, противники Мачадо в Вашингтоне и Венесуэле успешно убедили высокопоставленных чиновников Белого дома в том, что ее прибытие может усугубить и без того напряженную обстановку в стране после землетрясений и поставить под угрозу совместные усилия по оказанию помощи пострадавшим.

Представитель Госдепартамента США заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает возвращение Мачадо в Венесуэлу в будущем, но назвал ее недавние действия «политическим трюком».

Серия мощных землетрясений произошла в Венесуэле в ночь на 25 июня. В стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, а также пришлось закрыть главный аэропорт страны. Как минимум 1943 человека не удалось спасти, еще сотни получили ранения.