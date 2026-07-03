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09:01, 3 июля 2026Россия

Промышленный объект загорелся в российском регионе после налета ВСУ

Губернатор Анохин: В Смоленской области после налета ВСУ загорелся промышленный объект
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Смоленской области после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Как рассказал чиновник, область была атакована ВСУ ночью. Пострадавших при пожаре на предприятии нет. «Прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС огонь локализован. Угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет», — сообщил Анохин.

На каком именно объекте вспыхнул пожар, Анохин не уточнил.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ. Смертельные ранения получила одна из жительниц города.

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