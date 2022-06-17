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Путин прокомментировал санкции цитатой из Марка Твена

Путин прокомментировал санкции цитатой из Твена о преувеличенности слухов
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Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал вводимые в отношении Москвы санкции цитатой американского писателя Марка Твена. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме он заявил, что санкции не достигли своей цели.

«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», — сказал Путин.

Президент России уже неоднократно заявлял, что ограничения в отношении страны не имели желаемого Западом эффекта. Ранее в ходе выступления он уже отметил, что удар был нанесен по экономике западных государств.

Путин назвал санкции обоюдоострым оружием. «Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон самим же идеологам и конструкторам», — указал он.

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Платон Щукин
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