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Путин назвал санкции обоюдоострым оружием

Путин заявил, что европейские политики нанесли серьезный удар по собственной экономике

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Экономический блицкриг против России не имел шансов на успех, и европейские политики нанесли серьезный удар по экономике западных стран собственными руками. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция доступна в YouTube.

Российский лидер назвал санкции обоюдоострым оружием. «Оно наносит сопоставимый, а то и больший урон самим же идеологам и конструкторам», — указал политик.

По его словам, европейские политики обсуждают «весьма тревожные перспективы», связанные с возможностью применения санкций «против любого неугодного государства». «Рано или поздно они могут коснуться каждого, в том числе самих членов Евросоюза и европейских компаний», — заключил президент.

Ранее Путин прокомментировал заявления западных политиков о «путинской инфляции» в их странах. «Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про "путинскую инфляцию" на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», — отметил президент. Текущие показатели роста цен в России он также назвал слишком высокими.

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Виктория Кондратьева
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