Путин прокомментировал «путинскую инфляцию» на Западе

Путин прокомментировал слова Байдена о «путинской инфляции»

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал заявления западных политиков о «путинской инфляции» в их странах. Трансляция мероприятия ведется на сайте «Первого канала».

«Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про "путинскую инфляцию" на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», — отметил президент.

При этом он добавил, что во многих странах Евросоюза и США инфляция действительно достигла многолетних пиков. Текущие показатели роста цен в России он также назвал слишком высокими.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно обвинял в высокой инфляции в своей стране Путина и начатую им спецоперацию на Украине. По словам Байдена, к росту цен во многом привели введенные против России санкции, в том числе запрет на импорт нефти.

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