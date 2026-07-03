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09:08, 3 июля 2026Бывший СССР

Марочко рассказал об окружении сотни солдат ВСУ у Пискуновки

Марочко: ВС РФ взяли в оперативное окружение порядка 100 солдат ВСУ под Пискуновкой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После занятия Пискуновки российские войска взяли в оперативное окружение почти сотню солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Порядка 100 украинских боевиков оказались заблокированы на широком участке фронта. Сейчас с южных окраин Старого Каравана до Пискуновки расстояние составляет порядка 2,5 километра», — рассказал эксперт.

Он выразил уверенность, что российские войска в скором времени уничтожат находящихся в окружении и рассеянных по лесополосам бойцов ВСУ.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска в результате наступления могут окружить подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке под Славянском. По его словам, Вооруженные силы России продвигаются к Николаевке по направлению с взятых под контроль Пискуновки и Каленики.

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