Марочко рассказал об окружении сотни солдат ВСУ у Пискуновки

Марочко: ВС РФ взяли в оперативное окружение порядка 100 солдат ВСУ под Пискуновкой

После занятия Пискуновки российские войска взяли в оперативное окружение почти сотню солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Порядка 100 украинских боевиков оказались заблокированы на широком участке фронта. Сейчас с южных окраин Старого Каравана до Пискуновки расстояние составляет порядка 2,5 километра», — рассказал эксперт.

Он выразил уверенность, что российские войска в скором времени уничтожат находящихся в окружении и рассеянных по лесополосам бойцов ВСУ.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска в результате наступления могут окружить подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке под Славянском. По его словам, Вооруженные силы России продвигаются к Николаевке по направлению с взятых под контроль Пискуновки и Каленики.