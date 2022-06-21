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Здоровая жизнь россиян сократилась на год

FinExpertiza: ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян снизилась на год

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян из-за пандемии COVID-19 сократилась на год. Об этом говорится в исследовании специалистов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Данные научной работы FinExpertiza предоставила в распоряжение «Ленты.ру».

По обновленным данным, предельный возраст, до которого россияне будут жить без обострившихся хронических заболеваний, составляет 59 лет и пять месяцев вместо 60 лет и четырех месяцев. При этом ряд регионов показали гораздо более значительное снижение этого показателя.

Так, в Магаданской области предельный возраст здоровой жизни снизился сразу на 10 лет, в Курской области и Мордовии — на 9,5 года. Значительное снижение наблюдается и на Чукотке — минус восемь лет и 10 месяцев, а также в Ненецком автономном округе и Калмыкии (минус шесть лет и пять месяцев и шесть лет и два месяца соответственно).

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В то же время в ряде российских регионов ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла — среди них Белгородская область (плюс три года и пять месяцев), Камчатка (плюс два года и 11 месяцев) и Ханты-Мансийский автономный округ (плюс два года и восемь месяцев).

«На второй год пандемии ситуация ожидаемо скорректировалась в лучшую сторону — по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян выросла на полгода, до 58 лет и пяти месяцев. Это произошло во многом благодаря тому, что россияне морально адаптировались к обстановке "нескончаемого карантина". В результате отставание от допандемийного уровня сократилось до 11 месяцев», — подытожила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее были названы российские регионы с самым грязным воздухом.

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Валерий Розенберг
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