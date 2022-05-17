Названы российские регионы с самым грязным воздухом

FinExpertiza назвала ЯНАО и НАО регионами России с самым грязным воздухом

В 2021 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,3 миллиона тонн загрязняющих веществ. Самым грязным воздухом дышат жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Эти регионы назвали специалисты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, на среднего россиянина приходится 153 килограмма вредных веществ в воздухе. При этом в ЯНАО и НАО на одного человека фиксируется 1,8 и 1,3 тонны соответственно.

Неблагоприятная ситуация, по оценкам экспертов, также наблюдается в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе и Вологодской области.

В исследовании FinExpertiza отмечается, что за минувший год в ряде российских регионов негативное воздействие на атмосферный воздух существенно увеличилось. Так, в Якутии вредные выбросы выросли на 35 процентов, в Волгоградской области на 16,6 процента, в Рязанской — на 14,8.

В Калмыкии загрязнение воздуха стало выше на 12,8 процента, в Крыму — на 11,7 процента, в Приморском крае — на 11,6 процента. В Новосибирской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области этот показатель также повысился на 7-9 процентов.

По оценкам специалистов, наиболее чистым воздухом дышат жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Севастополя, Москвы, Тывы, Чувашии, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Ульяновской области и Северной Осетии.

В апреле специалисты Минприроды предупредили, что снижение экологических требований к новым машинам в России повлечет за собой ухудшение качества воздуха в крупных городах.